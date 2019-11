Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (08.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Freidrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach den jüngsten Quartalszahlen habe Goldman Sachs das Kursziel für die Apple-Aktie erhöht. Für eine Kaufempfehlung habe es jedoch nicht gereicht. Diese Woche habe die US-Investmentbank ihr Ziel schon wieder nach oben angepasst, rate aber immer noch nur zum Halten. Das Kursziel sei von 188 auf 192 USD angehoben worden. Die Mehrzahl der Analysten sei dagegen weiter optimistisch.Bloomberg verzeichne aktuell 26 Kauf-, 15 Halten- und 6 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Ziel der Analysten: 255,13 USD. Zuletzt habe die Apple-Aktie knapp 1,7% darüber notiert. Seit Jahresbeginn habe die Apple-Aktie mehr als 70% zulegen können. Das geschätzte KGV für 2020 liege bei 20.Die Kursanpassungen nach oben dürften v.a. dem guten Lauf der Apple-Aktie geschuldet sein. Da wolle kein Analyst zu sehr ins Hintertreffen geraten. Nachdem zum Jahresanfang zunächst eine Gewinnwarnung für Skepsis gesorgt habe, würden mittlerweile gute Zahlen und die Aussicht auf Entspannung im Handelskonflikt den Kurs treiben. Rücksetzer seien Einstiegsgelegenheiten, so Lars Freidrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2019)Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link