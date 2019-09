Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (16.09.2019/ac/a/n)



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Er sei Freund und Wunschnachfolger des Apple-Gründers gewesen: Robert Iger. Der Disney-Chef habe nach Steve Jobs' Tod den freien Platz im Apple-Verwaltungsrat übernommen. Nun habe Iger diesen Posten aufgegeben. Er verlasse das Unternehmen offenbar aus einem ähnlichen Grund wie 2009 der damalige Google-Chef Eric Schmidt.Iger sei zurückgetreten, als Apple diesen Monat den Start seines Streaming-Angebots Apple TV+ offiziell für den 1. November angekündigt habe. Es habe ein Interessenkonflikt bestanden, da Apple und Disney künftig - zumindest beim Streaming - zu direkten Konkurrenten würden. Disney dränge am 12. November mit dem eigenen Dienst Disney+ auf den Markt und verlange monatlich 6,99 Dollar, Apple 4,99 Dollar.In einem Statement habe Iger geschrieben: "Es war ein außergewöhnliches Privileg, dem Apple-Verwaltungsrat acht Jahre zu dienen." Iger habe Apple-Chef Tim Cook, dessen Team sowie den Verwaltungsratsmitgliedern gedankt.Eric Schmidt habe seine Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied bei Apple ebenfalls aufgrund von Interessenkonflikten aufgegeben. Durch die Entwicklung des Chrome-Browsers und des Betriebssystems Android habe zunehmend eine direkte Rivalität zwischen Google (inzwischen: Alphabet) und Apple bestanden. Jobs solle verärgert gewesen sein, als Google kurz nach Schmidts Rücktritt auch noch mit der eigenen Smartphone-Serie Nexus auf den Markt gekommen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple, Netflix.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple, Walt Disney.