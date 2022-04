Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

158,84 EUR +0,94% (07.04.2022, 21:54)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

156,54 EUR 0,00% (07.04.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,06 USD +0,72% (07.04.2022, 21:40)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die starke Nachfrage nach Chips für Rechenzentren treibe den Gewinn des südkoreanischen Elektronik-Riesen Samsung weiter nach oben. In seinem Ergebnisausblick für das erste Quartal 2022 erwarte der Marktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern einen Anstieg des operativen Gewinns um 53% im Jahresvergleich. Der Umsatz dürfte den Angaben zufolge um 17,7% gestiegen sein. Damit würde Samsung Electronics einen Quartalsrekord verzeichnen. Auch hätten die Zahlen die Markterwartungen übertroffen. Wie üblich lege das Unternehmen genaue Geschäftszahlen erst zu einem späteren Zeitpunkt vor.Vom großen Bedarf an Datenzentren profitiert habe trotz der Corona-Krise in den Lieferketten v.a. das Halbleitergeschäft von Samsung. Marktbeobachter würden davon ausgehen, dass zudem die Preise für Chips in diesem Jahr noch ansteigen würden. Auch das Geschäft mit Smartphones und hochwertigen Haushaltsgeräten habe sich demnach in den Monaten Januar bis März robust entwickelt. Samsung habe sein neues Smartphone-Spitzenmodell Galaxy S22 aber erst Ende Februar auf den Markt gebracht.Im vergangenen Jahr sei der südkoreanische Konzern bei Smartphones laut Angaben der Analysefirma IDC zwar die Nummer eins mit 272 Mio. Geräten und 20% des Marktes geblieben. Der US-Rivale Apple sei aber auf knapp 235,7 Mio. verkaufte iPhones gekommen, wodurch sich sein Marktanteil von 15,9 auf 17,4% erhöht habe. Auf Platz drei habe IDC den chinesischen Anbieter Xiaomi gesehen."Der Aktionär" favorisiere im Sektor weiter die Apple-Aktie. Nach der starken Entwicklung zuletzt konsolidiere das Papier derzeit. Sobald diese abgeschlossen sei, dürfte ein neuer Angriff auf das im Januar bei 182,94 USD markierte Allzeithoch erfolgen. Anleger sollten weiter dabeibleiben. Apple werde seine Zahlen am 28.April vorlegen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" i in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link