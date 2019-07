Xetra-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In den USA werde Apple Card noch diesen Sommer eingeführt. Im Vorfeld würden sich die Anzeichen verdichten, dass der US-Konzern sich damit nicht begnügen werde, sondern einen Start zudem in Europa und asiatischen Ländern plane. Früher oder später könnte die Kreditkarte also auch in Deutschland zum Zahlungsmittel werden.Sollte das Projekt in Nordamerika erfolgreich anlaufen, wäre es aber nur folgerichtig, zu einem späteren Zeitpunkt auch auf anderen Kontinenten aktiv zu werden. Dass Apple in diese Richtung plane, würden nicht nur die aktuell bei Ämtern in Europa und Hongkong gestellten Markenschutzanträge für Apple Card sowie Apple Cash belegen. Bereits zuvor habe es entsprechende Andeutungen von Vertretern der beteiligten Unternehmen gegeben.Die Apple-Aktie bleibe kaufenswert. Ob es für den Kurs kurzfristig weiter nach oben gehe oder sich die Korrektur fortsetze, könnte sich am 30. Juli entscheiden. Dann lege Apple seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2019)Hinweis:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: