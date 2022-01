Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

147,22 EUR +3,05% (28.01.2022, 15:15)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,74 EUR +0,44% (28.01.2022, 14:59)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,22 USD -0,29% (27.01.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple mit Rekordumsatz im 4. Quartal - Die Aktie steigt vorbörslich - AktiennewsApple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) stieg nachbörslich um 5%, nachdem das Unternehmen solide Ergebnisse für das 4. Quartal 2021 bekannt gegeben hatte, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe von der hohen iPhone-Nachfrage in China profitiert und den Einschränkungen widerstanden, die durch Unterbrechungen der Lieferkette und die Omikron-Variante verursacht worden seien.Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 11% auf 123,9 Mrd. USD gestiegen (erwartet: 118,66 Mrd. USD), das Ergebnis je Aktie habe bei 2,10 USD gelegen (erwartet: 1,89 USD); iPhone-Umsatz: 71,63 Mrd. USD gegenüber geschätzten 68,34 Mrd. USD, +9% im Jahresvergleich; Dienstleistungsumsatz: 19,52 Mrd. USD gegenüber geschätzten 18,61 Mrd. USD, plus 24% im Jahresvergleich; Umsatz mit anderen Produkten: 14,70 Mrd. USD gegenüber geschätzten 14,59 Mrd. USD, Anstieg um 13% im Jahresvergleich; Mac-Umsatz: 10,85 Mrd. US-Dollar gegenüber geschätzten 9,52 Mrd. US-Dollar, plus 25% im Jahresvergleich; iPad-Umsatz: 7,25 Mrd. US-Dollar gegenüber geschätzten 8,18 Mrd. US-Dollar, Rückgang um 14% im Jahresvergleich; Bruttomarge: 43,8% vs. 41,7% geschätzt."Die sehr starke Kundenresonanz auf unsere kürzlich eingeführten neuen Produkte und Dienstleistungen hat zu einem zweistelligen Wachstum bei Umsatz und Gewinn geführt", habe Chief Financial Officer, Luca Maestri, in einer Presseerklärung gesagt. Maestri habe auch gesagt, dass das Unternehmen noch mehr Bargeld an die Aktionäre zurückgeben werde: "Diese Rekordbetriebsergebnisse haben es uns ermöglicht, im Laufe des Quartals fast 27 Milliarden US-Dollar an unsere Aktionäre zurückzugeben, da wir an unserem Ziel festhalten, im Laufe der Zeit eine neutrale Nettobarmittelposition zu erreichen". Dies sei ein Anstieg gegenüber den 24 Milliarden Dollar im letzten Quartal.Auf dem Q4 Earnings Call habe CEO Tim Cook gesagt, dass der Umsatz im 1. Quartal 2022 den Umsatz im 2. Quartal 2021 von 111,4 Milliarden Dollar übertreffen werde. Das Unternehmen sehe auch erhebliches Potenzial im Metaverse-Bereich.Das Unternehmen habe in seiner Pressemitteilung keine offizielle Prognose für das laufende Quartal abgegeben. Apple habe seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie Anfang 2020 keine spezifischen Finanzprognosen für das laufende Quartal abgegeben und begründe dies mit der Unsicherheit. (News vom 28.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link