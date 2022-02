Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Laut Branchenexperte Mark Gurman von Bloomberg könnte der US-Gigant in den nächsten Monaten so viele Produktneuheiten wie niemals zuvor binnen eines Jahres präsentieren. Seinen Informationen zufolge finde des erste Launch-Event möglicherweise bereits in wenigen Wochen statt - mit einem Produkt, das das Zeug zum Bestseller habe.Die erste Produktneuheit des laufenden Geschäftsjahres dürfte laut dem Bloomberg-Kolumnisten die Neuauflage des günstigeren Einsteiger-Smartphones iPhone SE sein. Seinen Quellen zufolge peile Apple die Präsentation am oder um den 8. März im Rahmen eines Online-Events an. Da der Termin noch mehr als einen Monat in der Zukunft liegt, sei er jedoch nicht in Stein gemeißelt und könne sich noch ändern - beispielsweise aufgrund von Liefer- und Produktionsengpässen, gebe Gurman zu bedenken. Apple selbst habe den Termin noch nicht bestätigen wollen.Obwohl es sich im das erste große Update für das iPhone SE seit rund zwei Jahren handle, würden beim Design keine allzu großen Änderungen zum Vorgängermodell erwartet. Dafür dürfte das Apples Einsteigermodell aber technisch ordentlich aufgerüstet werden: Gurman und andere Branchenbeobachter würden u.a. eine bessere Kamera, schnellere Prozessoren und erstmals auch die Unterstützung des schnellen 5G-Mobilfunktstandards erwarten.Zudem könnte der Tech-Konzern bei einem Event im März auch ein Update für das iPad Air vorstellen. Auch neue Mac-Modelle mit Chips, die Apple selbst designt habe, könnten laut Bloomberg bereits im März vorgestellt werden.Laut dem Bloomberg-Bericht solle das Apple Event im März nur der Auftakt für ein Jahr voller Neuheiten sein. Weitere neue Produkte könnten bei der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC im Juni sowie bei mehreren Events im Herbst präsentiert werden.Mit diversen Mac- und MacBook-Modellen, iPads, Apple Watches, Air Pods und dem iPhone 14 habe Apple in den kommenden Monaten in nahezu allen wichtigen Hardware-Kategorien Neuheiten in der Pipeline. Laut Gurman könnte 2022 für den Konzern sogar ein Rekordjahr in Sachen Produkt-Launches werden. Beim mit Spannung erwarteten AR-/VR-Headset werde eine erneute Verzögerung bis Anfang 2023 indes immer wahrscheinlicher.Nachdem Apple den Lieferengpässen im Weihnachtsquartal getrotzt und die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen habe, dürften die zahlreichen Produktneuheiten im weiteren Jahresverlauf die Kasse klingeln lassen.Die Apple-Aktie bleibt für den AKTIONÄR ein absolutes Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 07.02.2022)