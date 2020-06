Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

313,30 EUR +0,21% (22.06.2020, 09:21)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

313,40 EUR -0,76% (22.06.2020, 09:06)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

349,72 USD -0,57% (19.06.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Rekordjagd trifft auf Kurszielzone - ChartanalyseAnfang Juni brachen die Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) über das bisherige Allzeithoch bei USD 327,85 aus und krönten damit die Rally der letzten Monate, die mit der Rückeroberung der Unterstützung bei USD 233,47 Mitte März begonnen hatte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach dem Ausbruch über die alte Rekordmarke habe sich der Anstieg zunächst bis USD 354,77 fortgesetzt. Dort habe die Kaufwelle vorübergehend gestoppt und es habe eine Korrektur an die USD 327,85-Marke eingesetzt. Kurz davor seien die Bullen in den Wert zurückgekommen und hätten ihn in den letzten Tagen wieder über das frische Rekordhoch angetrieben.Ausblick: Mit der steilen Kaufwelle der letzten Wochen hätten die Käufer die Voraussetzungen für einen weiteren mittelfristigen Anstieg geschaffen. Allerdings müssten sie den Wert hierfür direkt über das neue Rekordhoch kaufen.Die Long-Szenarien: Um das starke Aufwärtsmomentum der letzten Tage nicht aufzugeben, sollte die Aktie jetzt zügig weiter bis USD 365,00 ansteigen. An diesem langfristigen Kursziel könnte es allerdings zu einer scharfen Korrektur und gegebenenfalls sogar zu einem Ende der Rally kommen. Werde die Marke dagegen ebenfalls überschritten, könnten die Aktien von Apple weiter bis USD 385,00 haussieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: