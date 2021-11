Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (17.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie steige am Mittwoch um rund zwei Prozent und damit auf den höchsten Stand seit dem 10. September. Falls der iPhone-Hersteller die Gewinne bis zum Handelsende halten könne, wäre das die vierte positive Sitzung in Folge. Bis zum Rekordhoch würden nur noch weitere zwei Prozent fehlen.Unterstützung bekomme Apple von Goldman Sachs. Das Haus habe geschrieben, dass sich die Lieferzeiten für Schlüsselprodukte verkürzt hätten. Dies deute darauf hin, "dass Apples Angebot zu diesem Zeitpunkt des Zyklus allmählich die Nachfrage nach iPhone und Macs einholt", so Analyst Rod Hall.Bernstein-Analyst, Toni Sacconaghi, gebe zu beachten, dass das Rückkaufprogramm von Apple einen langfristigen Rückenwind für die Gewinne darstellen könnte. Das Programm "bietet einen relativ klaren Weg zu einem EPS-Wachstum im hohen einstelligen Bereich oder mehr für die nächsten fünf Jahre, vorausgesetzt, die Hardware-Umsätze gehen nicht zurück und das Servicesegment wächst wie die letzten Jahre im mittleren Zehnerbereich". Er habe hinzugefügt, dass Apples Aktienrückkäufe "für weitere 15 Jahre andauern könnten, wenn das Unternehmen damit klarkommt, einen höheren Leverage einzugehen."Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: