Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

109,80 Euro -1,37% (03.05.2021, 09:27)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

110,04 Euro +0,58% (03.05.2021, 09:42)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,46 USD -1,51% (30.04.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Heute beginne der Prozess zwischen Apple und dem Fortnite-Entwickler Epic Games. Der Rechtsstreit rund um die Monopolstellung des iPhone-Konzerns sei allerdings nicht das einzige Problem: Weltweit seien Apple die Regulierungsbehörden auf den Fersen und die hätten schon ein Urteil gefällt.Epic habe Apple in seiner Klage unfairen Wettbewerb vorgerworfen mit der Begründung, dass Apple ein Monopol auf den App-Vertrieb für iPhones habe. Apple kontere, dass man das iPhone nicht als eigenständigen Markt betrachten könne. Wessen Argumentation Richterin Yvonne Gonzalez Rogers in dieser Frage folge, könnte ein entscheidender Faktor für den Ausgang des Verfahrens werden.Tatsächlich würden die Fortnite-Umsätze auf dem iPhone nur 7% der Umsätze mit dem Battle-Royale-Shooter ausmachen. Ein Großteil der Umsätze werde auf der Konsole generiert, wo Microsoft oder Sony ähnliche Gebührensysteme wie der App Store hätten. Inwiefern so ein Teilmarkt als Monopol begriffen werden könne, werde damit wohl der zentrale Streitpunkt des Verfahrens sein.Unabhängig vom Rechtsstreit mit Epic stehe Apple zudem seitens einiger Regierungen unter Beschuss. So habe die Vorsitzende des US-Untersuchungsausschusses für Wettbewerbsfragen, Amy Klobuchar, nach einer Anhörung vergangene Woche gesagt: "Apple verlangt von Unternehmen wie Spotify Abgaben in Höhe von 30 Prozent, aber nicht von Uber. Die Begründung, die hierfür gegeben wurde war ‚weil es sich um Fahrzeuge und Fahrdienstleistungen handele'. Ich denke dies zeigt, dass wir hier einige wirkliche Probleme aufgrund von einer monopolistischen Stellung haben."Auch die australische Regierung untersuche Apples Geschäftspraktiken und die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager habe erst am Freitag gesagt: "Apple hat ein Monopol."Die anhaltenden Regulierungsprobleme dürften kurzfristig einen Ausbruch der Apple-Aktie über die 140-USD-Marke verhindern. Insbesondere, da aktuell auch noch die schwierige Situation am Halbleitermarkt die Geschäfte belaste. Langfristig orientierte Anleger sollten der Apple-Aktie dennoch treu bleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)