Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,90 EUR +0,04% (29.03.2022, 09:41)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,90 EUR +0,95% (29.03.2022, 09:24)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

175,60 USD +0,50% (28.03.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Pullback oder Trendfortsetzung? - ChartanalyseMit einem Plus von 0,5% setze die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) zum gestrigen Wochenauftakt ihre Erholung fort - es war der zehnte Gewinntag in Folge, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Zuge dieser steilen Aufwärtsbewegung seien gleich mehrere charttechnische Widerstände zurückerobert worden: Angefangen bei dem GD200, der 100-Tage-Linie und dem GD50 bis hin zur Januar-Abwärtstrendgeraden, die vom Allzeithoch herunterkomme. Die Volumenspitze im Bereich von 172,50/173,00 USD habe dabei zunächst als Unterstützung gewirkt, von der sich die Kurse nach einem schwachen Start (-1,5%) wieder nach oben hätten abdrücken können.Ausblick: Durch den Sprung über 170,00 USD habe die Apple-Aktie einen absteigenden Keil bullish aufgelöst, der sich mithilfe von zwei konvergierenden Trendlinien konstruieren lasse. Angesichts des starken Laufs in den vergangenen Tagen seien dabei jetzt allerdings verschiedene Bewegungsmuster vorstellbar.Das Long-Szenario: Um die Aufwärtsbewegung aus den beiden Vorwochen direkt fortzusetzen, müssten die Kurse nun über das Februar-Hoch bei 176,24 USD steigen. Darüber würde sich Platz für einen Sprint bis zum Dezember-Hoch bei 182,13 USD eröffnen, womit auch ein Heranlaufen an das Allzeithoch vom 4. Januar bei 182,94 USD möglich wäre. Darüber würden sich die nächsten Widerstände vor allem an den runden Marken bei USD 190,00 und USD 200,00 ableiten lassen.Sollten der mittel- und kurzfristige Durchschnitt per Schlusskurs jedoch unterkreuzt werden, müsste der aktuelle Ausbruch aus dem Keil als Fehlsignal gewertet werden. Im Anschluss könnte sich dann eine neue Abwärtsbewegung bis in den Bereich der kleinen Volumenspitze rund um 160,00 USD etablieren. (Analyse vom 29.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: