Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

153,66 EUR -0,99% (20.04.2022, 08:42)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

154,94 EUR -0,37% (19.04.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

167,40 USD +1,41% (19.04.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Pullback auf die Trendgerade - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) war in der zweiten März-Hälfte von 150,10 USD auf 179,61 USD gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Von dort aus sei es zuletzt bis auf 165,04 USD zurückgegangen, womit rund 50% der vorherigen Gewinne wieder abgegeben worden seien. Dabei hätten die Kurse in der vergangenen Woche die Januar-Abwärtstrendgerade, die gleichzeitig die obere Begrenzung eines Keils bilde, mehrfach auf den Prüfstand gestellt. Der Rücksetzer passe also in die Kategorie "Pullback", zumal sich die Notierungen von dieser Unterstützung gestern nach oben hätten abdrücken können. Bei 165,02 USD gestartet, seien die Papiere schlussendlich mit einem Plus von 1,4% bei 167,40 USD aus dem Handel gegangen.Ausblick: Um den jüngsten Rücksetzer tatsächlich als Pullback-Bewegung einstufen zu können, seien zur Bestätigung jetzt weitere Anschlussgewinne und der Sprung über ein markantes Widerstands-Cluster notwendig.Das Long-Szenario: Die erste Hürde für die Apple-Aktie finde sich jetzt am Dezember-Zwischentief bei 167,72 USD, dem bei 168,91 USD das Top vom 3. März folge. Darüber ginge es dann um das Hoch aus der Vorwoche bei 171,27 USD. Sollte dort der Break gelingen, würde die Volumenspitze zwischen 172,50 USD und 173,00 USD als Widerstand nachrücken, bevor Platz für einen Anstieg bis 175,06 USD bestehen würde. Auf diesem Niveau müsste nämlich noch die Kurslücke vom 6. April geschlossen werden.Sollte dieser wichtige Halt unterboten werden, müsste aufgrund des volumenarmen Korridors mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich der 150er Marke einkalkuliert werden. Im Anschluss wären die Volumenspitze bei 149,00 USD und die untere Keilbegrenzung als weitere mögliche Abwärtsziele zu nennen. (Analyse vom 20.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: