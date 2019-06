Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,84 EUR +0,56% (26.06.2019, 11:57)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,80 EUR +1,57% (26.06.2019, 12:12)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

195,57 USD (25.06.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (26.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple brodele es wieder in der Gerüchteküche, nachdem man gestern gegenüber CNBC bekannt gegeben habe, Drive.ai zu übernehmen. Das Startup sei spezialisiert auf KI-Software für Autonomes Fahren und betreibe bereits einen eigenen Shuttle-Service. Der Tech-Gigant unterstreiche damit erneut seine Ambitionen auf dem Gebiet des Autonomen Fahrens.Über den genauen Preis seien seitens Apple keine Angaben gemacht worden. Drive.ai habe erst kürzlich 77 Millionen Dollar Wagniskapital eingenommen und werde mit rund 200 Millionen Dollar bewertet. Das Startup aus Kalifornien betreibe bereits einen Shuttle-Service mit autonomen Fahrzeugen in Arlington im Bundesstaat Texas.Das Besondere an den Fahrzeugen: Sie würden mit ihrer Umwelt kommunizieren. So würden sich an jeder Seite Displays befinden, die beispielsweise dem Fußgänger oder Fahrradfahrer signalisieren würden, die Straße zu überqueren.Erst im März habe Apple Michael Schwekutsch, einen Experten auf dem Gebiet des Autonomen Fahrens, von Tesla abwerben können. Der Tech-Riese arbeite schon länger am eigenen Autoprojekt mit dem Codenamen "Titan". Zuletzt seien jedoch Zweifel aufgekommen, nachdem man im Januar 200 Mitarbeiter aus dem besagten Projekt entlassen habe.Langfristig ist "Der Aktionär" von Apple nach wie vor überzeugt. Die Aktie befindet sich zudem im Aktien-Musterdepot, so Nicola Hahn. (Analyse vom 26.06.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.