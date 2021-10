Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,44 EUR +0,50% (18.10.2021, 20:27)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

125,38 EUR +0,89% (18.10.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

145,85 USD +0,70% (18.10.2021, 20:13)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern haltesein Oktober-Event ab und habe, wie bereits im Vorfeld erwartet, einige Produktneuheiten im Gepäck. Darunter befinde sich auch eine neue Generation Air Pods, auf die sich die Fans und Kunden freuen könnten. Aber auch im Innenleben einiger Produkte rüste Apple auf.Neben den neuen Air Pods werde es in Zukunft auch weitere Farben für den HomePod mini geben. Darüber hinaus habe der Tech-Gigant auch neue MacBook Pros mit 14 und 16 Zoll präsentiert. Apple habe in den Mac-Computern von Intel-Chips auf eigene Halbleiter umgestellt. Der Konzern habe nun auf dem Oktober-Event neue Chips vorgestellt, den M1 Pro Prozessor und den M1 Max Prozessor. Das berichte CNBC.Auf die Ankündigung der neuen Produkte habe die Apple-Aktie mit moderaten Kursaufschlägen reagiert. Für mehr Bewegung sollten indes frische Quartalszahlen sorgen, die das Unternehmen am 28. Oktober vorlegen wolle. Langfristig orientierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: