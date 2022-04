Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein Basisinvestment.Apple-Produkte seien extrem begehrt - ganz besonders unter jungen Menschen. Eine halbjährliche Umfrage der US-Investmentbank Piper Sandler unter mehr als 7.000 Teenagern in den USA belege das nun mit Zahlen. Demnach habe fast jeder ein iPhone - und ebenso viele möchten auch als nächstes wieder eins haben.Im Rahmen der "Taking Stocks with Teens"-Umfrage hätten 87 Prozent der Befragten angegeben, dass sie ein iPhone besitzen würden. Ebenfalls 87 Prozent hätten zudem gesagt, dass auch ihr nächstes Smartphone von Apple sein werde. Die Bluetooth-Kopfhörer AirPods würden laut der Umfrage 72 Prozent der befragten Teenager besitzen.Auch Service-Dienste des kalifornischen Tech-Konzerns seien sehr beliebt: Apple Pay sei laut der Umfrage der am häufigsten genutzte Payment-Dienst - was natürlich mit der engen Marktdurchdringung des iPhones zusammenhänge. Auf den Rängen zwei und drei würden in diese Kategorie der Bezahldienst Venmo von PayPal und die Cash-App von Block (ehemals Square) folgen.Befragt habe Piper Sandler für die diesjährige Frühjahrs-Ausgabe der halbjährlichen Umfrage insgesamt 7.100 US-Teenager der Generation Z - also junge Menschen, die zwischen 1996 und 2012 geboren worden seien. Im Schnitt seien die Befragten 16,2 Jahre alt gewesen. Das durchschnittliche Haushaltseinkommen habe bei 69.298 Dollar gelegen.Dass Apple-Produkte bei jungen Menschen so hoch im Kurs stünden, sei für den Tech-Konzern eine gute Nachricht. Kundenbindung fange früh an und je länger und die tiefer die Nutzer in das Service- und Produkt-Ökosystem eingebunden seien, desto weniger wahrscheinlich sei eine Abwanderung zur Konkurrenz. Mit neuen Vorstößen wie einem Abo-Modell für iPhones könne Apple diese Bindung sogar noch zusätzlich stärken.Für den "Aktionär" ist Apple daher ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 07.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.