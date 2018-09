Börsenplätze Apple-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am 12. September sei es wieder soweit. Apple-Chef Tim Cook lade die Fachpresse in die heiligen Hallen des Steve-Jobs-Theater zur jährlichen Produkt-Vorstellung. Analysten würden eine prall gefüllte Pipeline erwarten.Das Unternehmen halte sich wie immer bedeckt, was genau präsentiert werde. Beim iPhone seien sich die Experten bereits einig. Sie würden iPhones in drei verschiedenen Größen erwarten, alle im Design des aktuellen iPhone X.Medienberichten zufolge werde der iPhone X Nachfolger unter dem Namen iPhone XS mit unveränderter Bildschirm-Diagonale von 5,8 Zoll (14,7 cm) erscheinen. Eine größere Version mit 6,5 Zoll (16,5 cm) werde wahrscheinlich der Nachfolger des aktuellen iPhone 8 Plus. Beide Modelle würden auf ein OLED-Display setzen.Beim Preis seien laut dem Online-Blog "9to5Mac" keine Überraschungen zu erwarten. Experten würden mit 800 USD für das XS als Einstiegspreis und 999 USD für die größere Variante rechnen. Möchte der Kunde mehr Speicherplatz, dürfte die 1.000-USD-Grenze schnell gesprengt sein. Für Star-Investor Warren Buffett sei die Preisfrage ohnehin klar: "Das iPhone kostet viel zu wenig", habe er gegenüber dem Nachrichtensender "CNBC" bekannt gegeben. Ganz ernstnehmen sollte man diese Aussage jedoch nicht.Zusätzlich zu den iPhones werde laut Medienberichten eine neue Version der Apple Watch präsentiert. Die vierte Generation der smarten Armbanduhr solle einen größeren Display und eine bessere Auflösung erhalten. Auch die Mac-Computer sollten Teil der Keynote sein. Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" werde ein neues MacBook Air und ein neues MacBook erwartet.Es bleibt spannend, ob Apple den erneut hohen Erwartungen gerecht wird und sowohl Analysten als auch Aktionäre überzeugen kann, so Jonas Lerch von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link