Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe sich dem Verkaufsdruck an der Wall Street am Donnerstag erneut nicht entziehen können und sei rund 3,6 Prozent tiefer aus dem Handel gegangen. Für Anleger sei das aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Denn der Tech-Konzern erfülle alle Kriterien, die laut Börsenguru Jim Cramer im aktuellen Umfeld wichtig seien.Angesichts der erneut aufflammenden Rezessionsangst und fallenden Aktienkursen habe er in seiner CNBC-Show "Mad Money" am Donnerstag sein Mantra wiederholt: Anleger sollten auf Unternehmen setzen, die echte Produkte herstellen und dabei Gewinn machen, die Investoren über Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe daran beteiligen würden und deren Aktien relativ gesehen günstig bewertet seien.Auch diese Aktien würden aktuell fallen, doch sie hätten begrenzte Abwärtsrisiken, so Cramer. Zudem handle es sich dabei häufig um reife Unternehmen, die in der Vergangenheit schon Rezessionen überstanden hätten. Bei diesen Werten sei die Schwäche daher eine Kaufchance.Ein Unternehmen, dass die Kriterien des Börsenprofis nahezu perfekt erfülle, sei die Apple. Mit Hardware und Services erwirtschafte der Tech-Riese Gewinnmargen und Cash-Flows, von denen viele andere Konzerne nur träumen könnten. Die Anleger würden daran durch großzügige Aktienrückkaufprogramme partizipieren - im April habe der Konzern dafür weitere 90 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.Die Bewertung mit dem 5,8fachen Umsatz des laufenden Jahres und einem 2022er KGV von 23 erscheine angesichts der langfristigen operativen Aussichten günstig. Das KGV liege aktuell nahezu exakt im Bereich des historischen Durchschnitts.Für den "Aktionär" bleibt die Apple-Aktie daher ein Basisinvestment und ein Kaufkandidat, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 10.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: