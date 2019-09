Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im Januar 2018 habe eBay bekannt gegeben, PayPal als wichtigsten Zahlungsabwickler auszutauschen. Der Kurs der PayPal-Aktie sei daraufhin kräftig eingebrochen. Gerüchten zufolge solle ab 2020 der niederländische Zahlungsabwickler Adyen übernehmen. Doch auch Apple Pay könnten zu den größten Profiteuren zählen.eBay Managed Payments heiße die neue Bezahlplattform, die das Online-Auktionshaus zusammen mit dem niederländischen Unternehmen Adyen entwickle. Wie das Technikportal "heise" berichte, solle PayPal allerdings noch bis mindestens 2023 Kunden zur Verfügung stehen. Zahlungen per Lastschrift und Kreditkarte sollten auch weiterhin möglich sein. Daneben habe eBay jedoch schon begonnen, Apple und Google Pay als Zahlungsoption anzubieten.Die Nutzerzahlen von Apple Pay würden seit Jahren rapide ansteigen. Da Apple jedoch keine Angaben zu den Nutzerzahlen mache, lägen bislang nur Schätzungen vor. Loop Ventures sei für 2018 von rund 253 Millionen weltweiten Nutzern ausgegangen.Bei Online Transaktionen habe Apple im Jahr 2018 noch gleich auf mit Google Pay gelegen. PayPal und Kartenzahlung seien immer noch die am stärksten genutzten Zahlungsmethoden bei Online-Einkäufen. Doch auch hier könnte sich der iPhone-Hersteller mit der im August neu eingeführten Apple Card ein Stück vom Kuchen abschneiden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.