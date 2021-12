Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Von der Jahresendrally fehle derzeit jegliche Spur. Die ganze Welt sei wegen der neuen Virusvariante Omikron in Aufruhr, die nun auch die Aktienmärkte weltweit infiziert habe. Manche Marktbeobachter würden sogar das Wort "Crash" wieder in den Mund nehmen. Das alles lasse jedoch die Apple-Bullen kalt. Gestern habe das Papier über drei Prozent zugelegt und damit ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis bei 165,30 Dollar erreicht.Da es keine fundamentalen News für die Apple-Rally gebe, würden viele Experten über die relative Stärke der Papiere rätseln. Zumal es bei den anderen vier Tech-Giganten aus dem GAFAM-Index (Amazon, Microsoft, Meta und Alphabet) zu Rücksetzern gekommen sei.Die Needham-Analystin Laura Martin habe gestern gegenüber CNBC gesagt, dass Investoren in Apple eine Art sicheren Hafen sehen würden. Aufgrund seiner Finanzstärke und "gigantischer Cashflows" könne Apple schwache Wirtschaftsphasen problemlos überstehen und von der laufenden Korrektur sogar profitieren. Die Expertin meine damit, dass Apple die niedrigeren Bewertungen von anderen Unternehmen ausnutzen könnte, um neue Übernahmen zu tätigen.Zudem gäbe es laut Martin viele Indizien dafür, dass Apple ein sehr starkes Dezember-Quartal haben werde. Insbesondere in Bezug auf die Verkäufe der iPhone-Pro-Modelle könnte der Smartphone-Riese positiv überraschen. Apple selbst habe bereits trotz der aktuellen Lieferengpässe für das Dezember-Quartal einen neuen Rekordumsatz in Aussicht gestellt.Ein weiterer Grund für die optimistische Stimmung der Anleger könnte das bevorstehende Release der neuen Augmented-Reality-Brille von Apple sein. Laut dem bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo könnte der US-Konzern bereits Ende 2022 ein eigenes Headset auf den Markt bringen. Das Headset solle laut dem Analysten vom iPhone oder Mac unabhängig sein und gleichzeitig eine Vielzahl an bekannten Mobile- oder Desktop-Funktionen bieten.Das US-Papier bleibt ein absolutes Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: