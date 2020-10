Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Nach zwei Events, bei denen neue Produkte vorgestellt worden seien, stünden bei Apple am Donnerstag (29. Oktober) nach US-Börsenschluss die Jahres- und Q4-Zahlen des gebrochenen Geschäftsjahrs 2020 auf der Agenda. Die Analysten seien im Vorfeld optimistisch und würden trotz Corona mit Zuwächsen bei Jahresumsatz und -Gewinn rechnen. Das spiegele sich auch in den Empfehlungen der Experten wider.Die von Bloomberg befragten Analysten würden für das Gesamtjahr 2020, das am 30. September geendet habe, durchschnittlich mit einem Umsatzplus von rund fünf Prozent auf 273,0 Mrd. Dollar rechnen. Beim EPS werde sogar ein Plus von knapp neun Prozent auf 3,23 Dollar erwartet.Im vierten Quartal würden die Experten im Schnitt mit einem leichten Umsatzrückgang um gut ein Prozent auf 63,6 Mrd. Dollar und einem EPS von knapp 70 Cent rechnen - acht Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.Der Rückgang im vierten Quartal dürfte u.a. mit dem verzögerten Verkaufsstart beim iPhone 12 zusammenhängen. Corona-bedingt seien Präsentation und Verkaufsstart der neusten Smartphone-Generation diesmal erst in den Oktober gefallen. Die Verkäufe würden sich also erst ab dem ersten Quartal 2021 auch in der Bilanz bemerkbar machen.Analyst Samik Chatterjee von JPMorgan halte es für möglich, dass Apple die Erwartungen am Donnerstag modert übertreffe. Zudem sehe er beim Ausblick noch Luft nach oben, da Daten der Zulieferer für höhere Fertigungszahlen der neuen, 5G-fähigen iPhones sprächen. Vor den Zahlen habe er sein "overweight"-Votum mit einem Kursziel von 150 Dollar bestätigt.Die Mehrheit der Analysten empfehle weiterhin zum Kauf der Apple-Aktie. Laut Bloomberg stünden 27 "buy"-Ratings aktuell 13 Halte- und vier Verkaufsempfehlungen gegenüber. Mit dem nun bestätigten Kursziel sei JPMorgan jedoch optimistischer als der Analystenkonsens von 122,84 Dollar.Die Apple-Aktie notiere aktuell rund 20 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Am Montag habe sie aber dem schwachen US-Gesamtmarkt getrotzt und nahezu unverändert geschlossen. Mit Blick auf die mittel- und langfristige Entwicklung bleibe DER AKTIONÄR bullish.Investierte Anleger bleiben bei der Apple-Aktie dabei, Neueinsteiger können vor den Zahlen weiterhin zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2020)