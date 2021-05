XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.

Der US-Konzern habe aufgrund seiner Stärke in allen Produktkategorien in den vergangenen Quartalen überzeugen können. Während iPhone, iPad und MacBooks sich dank Homeoffice und Schulschließungen wie geschnitten Brot verkauft hätten, hätten sich auch die Wearable-Umsätze sehen lassen - eine Stärke die auch 2021 anhalte.

Laut Daten von IDC habe Apple nichts von dem Schwung aus 2020 verloren. Im ersten Quartal habe sich der US-Konzern mit AirPods, AppleWatch und Beats-Kopfhörern satte 28% des Wearable-Marktes gesichert. Rund 19,8% sollten dabei die Verkäufe gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen sein. Nicht schlecht, doch die Konkurrenz wachse schneller. Samsung habe satte 36% zugelegt und auch Huawei oder boAt seien stärker gewachsen. Zurückführen lasse sich dies auf die schwächeren AirPods-Verkäufe, die laut IDC im Vergleich zum vierten Quartal sogar rückläufig gewesen seien.

Diese Schwäche wolle Apple aber anscheinend nicht auf sich sitzen lassen. So berichte Bloomberg, dass 2021 die ersten AirPods ein neues Design erhalten und 2022 sogar neue AirPods Pro auf den Markt kommen sollten. Die Pro-Geräte dürften laut den Bloomberg-Insidern über Funktionen zum Fitness-Tracking und verbesserte Bewegungssensoren verfügen.