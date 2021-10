Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

128,44 EUR -0,26% (27.10.2021, 15:31)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

128,64 EUR -0,28% (27.10.2021, 15:12)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

149,32 USD +0,46% (26.10.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe in seinem Rechtsstreit mit Epic Games bisher das Schlimmste verhindert. Doch laut einem Bericht drohe eine neue Klage. In den letzten Monaten solle das Justizministerium der Vereinigten Staaten seine zwei Jahre alte kartellrechtliche Untersuchung gegen den iPhone-Hersteller beschleunigt haben. Dies berichte "The Information" und berufe sich dabei auf zwei Personen, die mit den Ermittlungen vertraut seien.Seit dem Sommer befinde sich die Untersuchung in vollem Gange. Dazu sollten Anwälte des US-Justizministeriums Apple, seine Kunden sowie Konkurrenten befragt haben. Die Untersuchung solle sich dem Bericht zufolge auf ein breites Spektrum von Themen konzentrieren, wobei das Hauptaugenmerk auf der Macht von Apple als Technologiemarktführer liege.Spezifische Bedenken, die in dem Bericht geäußert würden, würden die Transparenz der App-Verfolgung, die Anmeldung bei Apple und im App Store betreffen. Das Ministerium untersuche auch "Beschwerden darüber, wie Apple Beschränkungen für die Standortverfolgung auferlegt, die seine eigenen Apps nicht befolgen müssen".Investierte Anleger bleiben bei der Apple-Aktie dabei - auch wenn es im Umfeld der Zahlen und des Ausblicks wegen des Chipmangels etwas turbulenter werden könnte, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: