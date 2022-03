Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Für das Ökosystem des iPhone-Riesen Apple seien die weltweit agierenden Zulieferer von enormer Bedeutung. Davon habe man sich erst vor wenigen Wochen überzeugen können, als der wichtige Apple-Partner Foxconn aufgrund des Corona-Lockdowns im südchinesischen Shenzhen seine Werke vorübergehend habe stilllegen müssen. Die Apple-Aktie habe danach mit Kursverlusten reagiert. Nun habe das Unternehmen einen 50 Millionen Dollar schweren Fonds aufgelegt, der Mitarbeitern bei Zulieferern zugutekommen solle.Laut dem Konzern sollten mit dem Geld unter anderem Fortbildungen und Schulungen finanziert werden. Zu den Plänen gehörten auch Partnerschaften mit Universitäten und Experten für Menschenrechte.Apple habe zuletzt auch die Gespräche mit Mitarbeitern bei Zulieferern ausgebaut, mit denen mögliche Regelverstöße bei deren Unternehmen aufgedeckt werden sollten. Im vergangenen Jahr seien gut zwei Drittel mehr Mitarbeiter befragt worden als 2020. Zudem hätten knapp 267.000 Mitarbeiter - 90 Prozent mehr als 2020 - an einer anonymen Umfrage zu ihrer Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen teilgenommen.Vor Ort hätten Apple-Kontrolleure 1.177 Inspektionen durchgeführt, davon 255 unangekündigt. In dem Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021 seien elf schwere Verstöße gegen Apples Regeln für Zulieferer aufgedeckt worden. In zwei Fällen hätten Beschäftigte Geld für ihre Anstellung bezahlen müssen, beim Rest seien von den Betrieben falsche Arbeitszeiten gemeldet worden - etwa um übermäßige Überstunden zu vertuschen. Im Geschäftsjahr 2017 habe Apple noch 45 schwere Verstöße gezählt.In Apples Zuliefererketten würden nach Angaben des Konzerns bereits mehr als drei Millionen Menschen arbeiten. Daher hänge der operative Erfolg des Unternehmens auch sehr stark von der Zufriedenheit der Zulieferer-Mitarbeiter ab. Daher sei die neueste Initiative des US-Konzerns aus Aktionärssicht sehr zu begrüßen.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: