Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

156,44 EUR +0,60% (27.12.2021, 13:58)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

156,56 EUR +0,60% (27.12.2021, 13:44)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,28 USD +0,36% (23.12.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apples Multi-Milliarden-Geschäft mit den In-App-Käufen stoße bei Behörden weltweit auf Argwohn. Nun wolle die Wettbewerbsaufsicht in den Niederlanden den US-Konzern zwingen, Anbietern bestimmter Apps auch andere Zahlungsmethoden zu erlauben. Sollten sich die Amerikaner weigern, würden Millionen-Strafen drohen.Die Authority for Consumers and Markets (ACM) sehe Betreiber von Dating-Apps im App Store "unangemessenen Bedingungen" ausgesetzt. Die Aufseher würden sich daran stören, dass der Konzern In-App-Käufe nur über die eigene Bezahlfunktion zulasse und dafür eine Provision erhebe. Die ACM habe Apple eine Frist von zwei Monaten gesetzt, um alternative Bezahlmethoden zu erlauben. Kämen die Amerikaner der Aufforderung nicht nach, würden Strafzahlungen von 5 Mio. Euro pro Woche. Diese seien aber bei 50 Mio. Euro gedeckelt.Zwar sei der niederländische Markt mit einem In-App-Umsatz von 709 Mio. USD in diesem Jahr im Vergleich zum globalen Volumen von 110 Mrd. USD winzig, dennoch dürfte Apple gegen die Vorgaben vorgehen. In den USA habe der Konzern Anfang Dezember vor Gericht die Öffnung für alternative Bezahlmethoden vorerst abwenden können. Einen Präzedenzfall in Europa werde das Unternehmen daher kaum zulassen wollen, da der Konzern argumentiere, dass böswillige Entwickler durch eigene Zahlungsprozesse Nutzerdaten missbrauchen könnten.Die Apple-Aktie setze nach Weihnachten ihre Erholung vom Kursrückgang Mitte des Monats fort. "Der Aktionär" bleibe für sie weiter bullish. Das Papier stehe auf der Favoriten-Liste für das kommende Jahr, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link