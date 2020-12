Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern werbe seit Jahren mit der Wasserresistenz der iPhone-Modelle. Eine Garantie dafür wolle Apple allerdings nicht geben. Der italienischen Verbraucherschutzbehörde AGCM sei das ein Dorn im Auge gewesen und habe dem US-Tech-Riesen wegen "unlauteren Geschäftspraktiken" nun kurzerhand eine Millionenstrafe aufgebrummt.In dem Streit zwischen den Verbraucherschützern und dem Tech-Konzern gehe es um die Angabe, dass die Modelle von iPhone 8 bis iPhone 11 bis zu 30 Minuten in ein bis vier Meter Wassertiefe überstünden - was Apple durch die Klassifizierung der Geräte mit entsprechenden IEC-Normen und IP-Standards bewerbe.Die italienischen Aufseher würden sich jedoch daran stören, dass die angepriesene Wasserresistenz nur unter Laborbedingungen - z.B. in klarem, stehenden Wasser - erreicht werde. Unter "normalen Verwendungsbedingungen" könne dagegen sehr viel schneller Wasser in die Geräte eindringen und sie zerstören. Dessen sei man sich wohl auch bei Apple bewusst und schließe Schäden durch Flüssigkeiten explizit aus der Garantie aus - ein weiterer Kritikpunkt der Behörde.Apple selbst habe sich nicht zu der Strafe geäußert und dürfte diese angesichts der vergleichsweise geringen Höhe wohl einfach bezahlen, ohne zusätzliches Aufsehen zu erregen. Auch die Anleger in den USA habe die Meldung aus Italien am Montag nicht sonderlich interessiert. Unterstützt von bullishen Analystenkommentaren habe die Apple-Aktie dem schwächelnden Gesamtmarkt getrotzt.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link