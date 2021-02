Börsenplätze Apple-Aktie:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Egal, was der US-Gigant dieser Tage auf den Markt bringe: Die Leute würden sich darum reißen. Das gelte für die Produkte von Apple ebenso wie für neue Anleihen, die am Montag angekündigt worden seien.In insgesamt sechs Tranchen wolle sich der Tech-Konzern rund 14 Mrd. Dollar am Anleihemarkt besorgen. Die Papiere hätten Laufzeiten zwischen fünf und 40 Jahren und überwiegend die zweithöchsten Bonitätsnoten Aa1 bzw. AA+. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg seien die Papiere mit Aufschlägen von 115 bis 120 Bp auf entsprechende US-Staatsanleihen angeboten worden.Im Tagesverlauf seien diese aber deutlich geschrumpft. Laut dem Portal "MarketWatch" komme die 30-jährige Anleihe mit einem Volumen von drei Milliarden Dollar auf einen Spread von 82 Bp - ein Indiz auf eine große Nachfrage. Mit Kauforders im Volumen von 33 Mrd. Dollar seien die Anleihen zudem um mehr als das Doppelte überzeichnet gewesen, heiße es in dem Bericht weiter.Zwar habe Apple das abgelaufene Quartal mit einem Cash-Bestand von 196 Mrd. Dollar beendet. Durch die Anleihe-Emission könne Apple jedoch langfristig vom aktuell niedrigen Zinsniveau profitieren. Wofür CEO Tim Cook das frische Kapital verwenden wolle, sei weitgehend offengeblieben - die Rede sei lediglich von "allgemeinen Unternehmens-Zwecken".Diese Aussichten würden am Markt hervorragend ankommen: Die Apple-Aktie sei am Montag knapp 1,7 Prozent höher aus dem US-Handel gegangen und sei damit wieder auf Kurs zum Allzeithoch von Ende Januar.Engagierte Anleger bleiben dabei, Neueinsteiger können den Rücksetzer vom Hoch zum Kauf der Apple-Aktie nutzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link