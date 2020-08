Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie kenne weiterhin kein Halten. Auch zu Wochenbeginn habe der Kurs nochmals aufgedreht und die 500-USD-Marke geknackt. Mittlerweile habe die Börsenbewertung des US-Technologiekonzerns 2,2 Bio. USD erreicht. Für Morgan Stanley dürfte das dennoch nicht das Ende sein. Die US-Investmentbank habe das Kursziel von 431 auf 520 USD erhöht und die Einstufung auf "outperform" belassen. Der Wert sei günstiger bewertet als andere Technologieplattformen und Elektronikmarken, so die Analysten.Morgan Stanley beziehe sich in ihrer Bewertung auf den freien Cashflow. Demnach sei der freie Cashflow von Apple in den letzten vier Jahren jährlich um mehr als 20% gewachsen - trotz des Rückgangs der iPhone-Verkäufe.Auf EV/FCF-Basis (Enterprise Value/Free Cashflow) handele Apple mit dem 25,5-fachen. Das entspräche einem Abschlag von 2% gegenüber Technologieplattformen und 10% gegenüber Verbraucherplattformen. Insgesamt deute das darauf hin, dass die Apple-Aktie im Vergleich zu Konkurrenten nicht so teuer sei. Das impliziere gleichzeitig weiteres Kurspotenzial für den Wert, habe es weiter geheißen."Der Aktionär" bleibe für die Apple-Aktie ebenfalls aktuell optimistisch gestimmt. Operativ und fundamental betrachtet sei der US-Konzern hervorragend aufgestellt. Dennoch wäre eine leichte Korrektur nach der Wahnsinnsrally überfällig und gesund. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Rücksetzer könnten zum Einstieg genutzt werden, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Pierre Kiren hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.