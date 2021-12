Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein Basisinvestment.Der skandalumwitterte Zulieferer Foxconn sorge wieder einmal für Negativ-Schlagzeilen bei Apple. Nachdem mehr als 100 Mitarbeiter ins Krankenhaus hätten eingeliefert werden müssen, sei ein Werk in Indien geschlossen worden. Das Land sei strategisch wichtig für Apples Ziel, unabhängiger von der Fertigung in China zu werden.Insgesamt hätten 250 Frauen eine Lebensmittelvergiftung erlitten. 150 von ihnen seien im Krankhaus behandelt worden. Der Vorfall habe Proteste ausgelöst und Apple veranlasst, unabhängige Prüfer in das Werk zu schicken. Diese hätten laut Konzernangaben Mängel in den Schlaf- und Essensbereichen festgestellt.Bis sie behoben seien, bleibe der Betrieb geschlossen. Außerdem würden die Amerikaner das Werk auf Bewährung setzen. Foxconn wolle nun sein lokales Managementteam umstrukturieren und sofortige Maßnahmen zur Verbesserung der Einrichtungen ergreifen.In dem südindischen Werk würden iPhone 12 hergestellt. Darüber hinaus sei kürzlich die Versuchsproduktion des iPhone 13 angelaufen. Laut Reuters könnte sich die Wiedereröffnung bis kommende Woche Montag verzögern.Auch die Anleger würden gelassen bleiben: Bewertungsseitig sei die wichtige 3-Billionen-Dollar-Schallmauer nach wie vor in Reichweite.Für den "Aktionär" ist die Apple-Aktie ein Basisinvestment und steht auf der Favoriten-Liste für 2022, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.