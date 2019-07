Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

177,78 EUR -2,28% (08.07.2019, 16:37)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

177,82 EUR -2,20% (08.07.2019, 16:51)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

199,53 USD -2,30% (08.07.2019, 16:38)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (08.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Laut Lars Friedrich von "Der Aktionär" bleibt die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Kauf.Rosenblatt Securities habe die Apple-Aktie zum Verkauf empfohlen. Das Kursziel des Finanzunternehmens mit Sitz an der Wall Street: 150 Dollar. Rosenblatt begründe seine Einschätzung mit der enttäuschend verlaufenden Absatzentwicklung, die in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu einer Verschlechterung der fundamentalen Lage bei Apple führen werde. Analyst Jun Zhang zufolge würden die iPhone-Verkäufe enttäuschen. iPad-Verkäufe würden in der zweiten Jahreshälfte zwar etwas zunehmen, aber zusammen mit Verkäufen von Produkten wie dem HomePod, AirPod und der iWatch den Gesamtumsatz nicht ausreichend stützen. Auch im Service-Geschäft werde das Umsatzwachstum enttäuschen.Nach dem Korrekturtief im Juni und dem folgenden Rebound - die Apple-Aktie habe innerhalb weniger Wochen fast 18 Prozent zugelegt - bestehe derzeit kaum Aufwärtspotenzial."Bloomberg" verzeichne derzeit unter insgesamt 57 Analysten-Einschätzungen für Apple fünf bearishe Meinungen. Dies sei der höchste Wert seit 1997, schreibe der Finanznachrichtendienst. Besonders der Handelskonflikt zwischen China und den USA drücke auf die Stimmung."Bloomberg" zufolge habe das iPhone im vergangenen Jahr 60 Prozent zum Umsatz beigetragen, 20 Prozent seien aus China gekommen.23 Firmen würden derzeit zum Kauf raten, 21 würden eine Halte-Empfehlung aussprechen. Das Finanzunternehmen Wedbush habe am Montag seine Kaufempfehlung (Ziel: 235 Dollar) bestätigt."Der Aktionär" sehe ebenfalls das Risiko einer erneuten Gewinnwarnung und habe jüngst auch auf weitere Risiken hingewiesen. Der Kurs könnte noch mal die 200-Tage-Linie testen und insbesondere bei einer Verschärfung des Handelskonflikts in Richtung des Januar-Korrekturtiefs abrutschen. Allerdings überwiege das langfristige Potenzial die kurzfristigen Risiken.Die Apple-Aktie bleibt daher eine Kaufempfehlung, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link