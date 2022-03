XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

139,52 EUR -1,72% (14.03.2022, 15:45)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

153,19 USD -1,00% (14.03.2022, 15:50)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Apple Inc. unter die Lupe.

Die chinesischen Behörden hätten wegen eines erneuten Corona-Ausbruchs in der Metropole Shenzhen einen zunächst einwöchigen Lockdown verhängt. Davon betroffen seien auch die dortigen Fabriken des Apple-Zulieferers Foxconn, in denen u.a. iPhones hergestellt würden. Die Auswirkungen des Produktionsstopps auf das Geschäft von Apple seien momentan noch schwer abzuschätzen. Die Aktie des US-Konzern habe jedenfalls auf diese Nachricht mit Kursverlusten reagiert. Die 200-Tage-Linie erweise sich bisher jedoch als eine zuverlässige Unterstützung. Nichtsdestototrotz sei der kurzfristige Abwärtstrend weiterhin intakt, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.03.2022)

Das vollständige Interview mit Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link

Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:
140,36 EUR -0,88% (14.03.2022, 16:04)