XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

162,66 Euro +0,11% (06.06.2019, 14:07)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

162,74 Euro -0,05% (06.06.2019, 14:22)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 183,30 +0,42% (06.06.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (06.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley:Analystin Katy Huberty von Morgan Stanley bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse ihre Empfehlung die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads, überzugewichten.Berichten zufolge habe das US-Justizministerium Untersuchungen gegen Apple Inc. und Google unter dem Blickwinkel der Verletzung von kartellrechtlichen Regeln autorisiert.Öffentlich bestätigt sei aber bislang nur sehr wenig. Unter regulatorischen Gesichtspunkten wäre für Apple ein Ausstieg aus dem Bereich Medienservices oder eine Verringerung der App Store-Provisionssätze ein Worst Case-Szenario. Eine mögliche 50%ige Kürzung der Take rate ab dem Kalenderjahr 2020 würde einen Verlust von 9,5 Mrd. USD Umsatz bedeuten und eine um 13 USD geringere Bewertung pro Aktie.Die Analysten von Morgan Stanley befinden die Chancen aber als gut, dass der Bear Case letztlich nicht eintreten werde. Zusätzliche Kursschwächen sollten von Anlegern als Einstiegsgelegenheit betrachtet werden, so der Ratschlag der Analystin Katy Huberty.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: