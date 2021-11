Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,00 EUR +0,12% (09.11.2021, 21:14)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,16 EUR +0,09% (09.11.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,8199 USD +0,25% (09.11.2021, 21:01)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple-Chef Tim Cook habe sich am Dienstag als Krypto-Fan und -Investor zu erkennen gegeben. Spekulationen, wonach der Tech-Konzern in den Kryptomarkt einsteigen könnte, dürften diese Erkenntnis erneut anfachen - auch wenn der CEO sie umgehend zurückgewiesen habe.Auf die Frage, ob er Bitcoin und Ethereum besitze, habe der Apple-CEO bei der DealBook Conference der "New York Times" am Dienstag ganz klar geantwortet: "Ja. Ich denke es ist vernünftig, es als Teil eines diversifizierten Portfolios zu halten." Diese Meinung wolle er aber nicht als Anlagetipp verstanden wissen, habe Cook eilig hinterhergeschickt.Im Gespräch mit Andrew Ross Sorkin habe er außerdem erklärt, dass er sich bereits "eine ganze Weile" für Kryptowährungen interessiere und das Thema eingehend studiert habe. Er habe aber auch klargemacht, dass dieses Interesse von einem persönlichen Standpunkt ausgehe.In der Vergangenheit habe es immer wieder Spekulationen gegeben, wonach Apple in irgendeiner Form im Kryptobereich aktiv werden könnte. Doch in dieser Hinsicht habe Cook den Kryptofans wenig Hoffnung gemacht: Es sei nicht geplant, dass der Tech-Konzern Kryptowährungen als Zahlungsmittel für seine Produkte und Dienstleistungen akzeptiere.Auch der Anlage von Firmengeldern in Kryptowährungen als langfristigem Finanzinvestment, wie es beispielsweise Tesla, Square oder Microstrategy bereits vorgemacht hätten, habe der CEO eine Absage erteilt. Der Grund: "Ich glaube nicht, dass Leute Apple-Aktien kaufen, um an Kryptos zu partizipieren."Während prominente Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum am Dienstag neue Rekordstände erreicht hätten, verzeichne die Apple-Aktie nur moderate Kursgewinne von 0,3 Prozent und ringe damit weiterhin mit der 150-Dollar-Marke.Langfristig ist "Der Aktionär" bullish wie eh und je für die Apple-Aktie und setzt darüber hinaus auch mit dem Tipp der Woche auf neue Hochs, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2021)Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple, Bitcoin, Ethereum.