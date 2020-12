Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Hauptsache nicht rausgehen laute in der Corona-Pandemie die Devise für verängstigte Konsumenten. Das erfreue nicht nur den Online-Handel, sondern auch App Store, Play Store und Co. Denn auch bei den Verkäufern digitaler Güter sorge die Krise für Rekordumsätze.Laut Daten von Sensor Tower seien in Apples App Store und auf Googles Play Store allein an Weihnachten rund 408 Millionen Dollar an digitalen Waren umgesetzt worden. Gegenüber dem Vorjahr entspreche dies einem Zuwachs von satten 35 Prozent.Insbesondere Online-Games hätten einen kräftigen Zuwachs durch die gelangweilte Bevölkerung erfahren und bei den Mobile-Umsätzen einen Anteil von 72 Prozent erzielt. Hier sei insbesondere auf das Spiel "Honor of Kings" von Tencent hinzuweisen, das 10,7 Millionen Dollar erlöst habe - und damit das dreifache von letztem Jahr.Anleger von Apple, denen angesichts dieser Zahlen und der saftigen Kommissionszahlungen, die der Tech-Riese für jeden App Store-Verkauf erhalte, Dollarzeichen in den Augen leuchten würden, sollten sich jedoch nicht zu früh freuen. Denn die Zahl der Smartphones, die an Weihnachten aktiviert worden seien, habe sich um 23 Prozent verringert. Insgesamt hätten sich die iPhone-Modelle in der "Krisen-Zeit" dennoch besser als die Konkurrenz geschlagen."Der Aktionär" rechnet mit anhaltend steigenden Kursen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 30.12.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link