Xetra-Aktienkurs Apple-Aktie:

186,25 Euro -0,13% (25.09.2018, 15:23)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

187,00 Euro -0,53% (25.09.2018, 15:38)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 220,74 -0,02% (25.09.2018, 15:39)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (25.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Gerade erst habe Amazon mit seinem Sprachassistenten Alexa neue Produkte für das smarte Zuhause angekündigt - nun würden Apple und Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) eine Kooperation ankündigen, um Siri in der Business-Welt zu etablieren.Salesforce sei bereits geraume Zeit im App-Store vertreten. Doch bislang habe die App des CRM-Spezialisten keine Apple-spezifischen Features genutzt. Das solle sich nun ändern, wie die Unternehmen am Montagabend angekündigt hätten. Siri, Face ID, Business Chat und iMessage sollten in der neuentwickelten Salesforce-App Einzug finden.Tim Cook habe im Interview mit Reuters gesagt, dass im Business-Bereich Sprachsteuerung bislang deutlich weniger als bei Verbrauchern genutzt werde. Daher suche der US-Gigant hier schon länger nach Kooperationen mit Firmen, die durch ihre Präsenz im Bereich B2B helfen könnten.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät, dabei zu bleiben! (Analyse vom 25.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: