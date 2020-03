Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Schon lange werde gemunkelt, dass Apple in Kürze einen großen Übernahmedeal verkünde. Nun könnten die Gerüchte tatsächlich wahr werden. Laut dem Analysten Rosenblatt von Bernie McTernan stehe für Apples Übernahmepläne kein geringeres Unternehmen als Walt Disney infrage.McTernan schreibe weiter, dass die Übernahme von Disney sehr gut zu Apple passen würde und seinem Streaming-Dienst Apple TV+ einen weiteren Boost verleihen könnte. Und die Chancen würden dafür denkbar gut stehen, nachdem die Aktie von Disney im Zuge der Coronakrise über 33 Prozent eingebüßt habe."Wir glauben, dass Bluechip-Unternehmen mit einem langen Zeithorizont und hohen Barreserven wie Apple, die Volatilität ausnutzen könnten. um bei Disney zuzuschlagen", habe McTernanin im Rahmen seiner Analyse geschrieben. Der Rosenblatt-Analyst habe unterstrichen, dass Disney aktuell eine Marktkapitalisierung von 165 Milliarden Dollar aufweise, während Apple über 107 Milliarden Dollar allein in Cash und Wertpapieren besitze."Der Aktionär" habe bereits berichtet, dass die Aktie von Apple im Zuge der aktuellen Korrektur relative Stärke zeige und sich besser als Gesamtmarkt schlage. Den "Aktionär" würde es nicht überraschen, wenn der größte Technologiekonzern der Welt die hohe Volatilität des Marktes ausnutze, um bei Disney zuzuschlagen. Fraglich bleibe nur, ob so ein Deal von den amerikanischen Wettbewerbsbehörden zugelassen werde.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Emil Jusifov ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link