Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple gebe zum Jahresende noch einmal richtig Gas und habe am Freitag erneut ein Rekordhoch markiert. Der Tech-Riese stehe nun unmittelbar vor einem wichtigen Meilenstein. Analyst Dan Ives spreche von einem "Wendepunkt" und erwarte eine Neubewertung. Was bedeute das für die Anleger?Gemessen an der Market Cap sei Apple schon heute der wertvollste Konzern der Welt, doch jetzt könne der Tech-Riese noch einen draufsetzen: Als erstes Unternehmen überhaupt könne der Tech-Riese die Bewertungs-Schallmauer von drei Billionen Dollar knacken. Dazu würden der Aktie nur noch ein paar Prozentpunkte fehlen.Auf dem Freitagsschlusskurs von 179,45 Dollar sei Apple an der Börse rund 2,94 Billionen Dollar wert. Von diesem Niveau aus müsste der Kurs nur noch um 3,35 Dollar beziehungsweise 1,9 Prozent auf 182,80 Dollar steigen, um bei der Marktkapitalisierung die drei vor dem Komma zu erreichen, habe das Portal Benzinga berechnet. Für ein Papier, das alleine in der letzten Woche um mehr als 17 Dollar gestiegen sei, sei das ein Katzensprung.Zumal die Wall Street gerade erst beginne, die robuste fundamentale Wachstumsstory für das Jahr 2022 anzuerkennen, so Wedbush-Analyst Dan Ives in einer aktuellen Studie. Das Erreichen der 3-Billionen-Marke sei "ein weiterer Wendepunkt für Apple", denn mit der Renaissance der Wachstumsstory beweise der Konzern den Zweiflern, dass sie falsch lägen, heiße es darin.Die Apple-Aktie sei auch in turbulenten Zeiten eine sichere Bank und gehe zum Jahresende noch einmal auf Rekordjagd. Bereits in den kommenden Tagen dürfte der Tech-Riese seine Vormachtstellung durch den Sprung über die 3-Billionen-Marke zementieren - und das trotz Chipmangel und Lieferkettenproblemen.Angesichts dieser starken Entwicklung bleibe auch "Der Aktionär" bullish. Wer bereits investiert sei, gebe kein Stück aus der Hand. Neueinsteiger können sich auch weiterhin ein paar Stücke als Basisinvestment ins Depot legen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 13.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.