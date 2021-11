XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Hohe Inflation in den USA belaste am Mittwoch die Tech‑Aktien. Beim iPhone-Riesen schlage am Mittwoch zusätzlich zum schwachen Gesamtmarkt eine juristische Niederlage ins Kontor: Apple habe versucht, die per Gerichtsurteil verordnete Lockerung der App-Store-Regeln aufzuschieben. So sollte verhindert werden, dass App-Entwickler bereits zum 9. Dezember das Recht bekommen, bei ihren Anwendungen per Links oder Schaltflächen auf Bezahlmöglichkeiten außerhalb von Apples Plattform hinzuweisen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple, Bitcoin, Nvidia.Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:128,88 EUR -0,92% (10.11.2021, 22:01)