Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple halte am kommenden Dienstag (14. September) eine Online-Veranstaltung ab, bei der vor allem neue iPhone-Modelle erwartet würden. Alleine nach der Ankündigung des Events habe die Aktie in dieser Woche ein neues Rekordhoch markiert. Sollten Anleger jetzt noch auf den Zug aufspringen?Gemessen am Umsatz- und Ergebnisbeitrag sei das iPhone die mit Abstand wichtigste Produktgruppe für den Tech-Konzern. Dem sensationellen Erfolg der Smartphones sei es mit zu verdanken, dass sich die Market Cap in den letzten zehn Jahren beinahe versiebenfacht habe und Apple heute das wertvollste Unternehmen der Welt sei. Kein Wunder also, dass die Präsentation der neuen iPhone-Generation in wenigen Tagen mit Hochspannung verfolgt werde.Dabei sei das Event am Dienstag nicht nur für Apple-Fans und Technikinteressierte spannend, sondern auch für die Aktionäre. Denn in den vergangenen Jahren habe die Vorfreude auf neue Produkte auch im Aktienkurs Ausdruck gefunden.In der Woche vor der Präsentation des iPhone 12, die sich im Vorjahr Corona-bedingt auf Mitte Oktober verzögert habe, sei die Apple-Aktie um mehr als zehn Prozent gestiegen und habe dabei ein Verlaufshoch markiert. Ähnliches sei bereits in den Vorjahren zu beobachten gewesen.Auch diesmal sei die Wall Street zuversichtlich. Im Vorfeld der Apple Events hätten zuletzt zahlreiche Analysten ihre Kaufempfehlungen für die Aktie erneuert - sieben davon alleine seit Dienstag, als das Unternehmen den Termin offiziell kommuniziert habe.Die Apple-Aktie stehe bereits seit mehr als fünf Jahren ununterbrochen auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" und sei dort einer der Top-Performer.Das Ende der Fahnenstange ist aber noch nicht erreicht, daher können Investierte die Gewinne laufen lassen und Neueinsteiger vor dem wichtigen Event am nächsten Dienstag noch zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link