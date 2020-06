Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ein Kauf.Eine Woche vor Beginn der Entwicklerkonferenz habe der iKonzern das Handelsvolumen seines App-Store-Ökosystems veröffentlicht. Demnach hätten die Handelsaktivitäten mit iPhones und iPads 519 Milliarden Dollar betragen. Die Zahlen würden auf einer Studie der Analysis Group beruhen.Das Analysehaus unterteile das Gesamtvolumen in drei Bereiche:Der Löwenanteil (413 Milliarden Dollar) sei dabei auf den Verkauf physischer Güter und Dienstleistungen beziehungsweise auf den Mobile Commerce entfallen. Hierunter würden unter anderem stationäre und digitale Einzelhandelsumsätze, Reise- und Fahrtdienstvermittlungen und Lieferungen von Lebensmitteln fallen.61 Milliarden Dollar seien für digitale Güter und Dienstleistungen ausgegeben worden. Darunter würden Videospiele, Streamingdienste, E-Books, Audiobooks und Dating Apps fallen.45 Milliarden Dollar hätten Nutzer für In-App-Werbung ausgegeben.Mit dem aktuellen Research-Bericht nehme Apple nun den Kritikern etwas Wind aus den Segeln. Die Studie stelle fest, dass knapp 85 Prozent des gesamten Handelsvolumens von Drittanbietern stamme, wofür keine Gebühren oder Provisionen anfallen würden.Mit der Studie werde deutlich, welche gesamtwirtschaftliche Bedeutung die Smartphone-Anwendungen hätten. An diesem Wachstumsmarkt verdiene Apple kräftig mit. Erst vor kurzem hätten Analysten von Morgan Stanley ein starkes Wachstum für den App Store prognostiziert. Nach vorläufigen Daten betrage das Nettoumsatzwachstum des App Stores im Juni-Quartal über 30 Prozent.Für den "Aktionär" bleibt das Apple-Papier weiterhin aussichtsreich und ein Kauf, so Pierre Kiren. (Analyse vom 16.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link