Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,60 EUR -2,52% (24.05.2022, 15:54



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,94 EUR -0,57% (24.05.2022, 15:39)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,38 USD -1,21% (24.05.2022, 15:40)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie gebe im vorbörslichen Dienstagshandel einen Teil der Gewinne vom Vortag wieder ab. Zuletzt habe der US-Titel rund 1,3 Prozent im Minus auf 141,22 Dollar notiert. Damit halte sich das Papier besser als der NASDAQ 100, dessen Futures in Reaktion auf die Quartalszahlen von Snap vor Handelseröffnung mit einem Minus von 1,7 Prozent notiert hätten. Der irrationale Mr. Market liege damit ausnahmsweise richtig, denn das Snap-Problem betreffe Apples Werbegeschäft kaum.Gehe es nach den Analysten der Bank of America, dann hätten die Apple-Aktien mit einem Kursziel von 200 Dollar noch mächtig Potenzial nach oben. In einer aktuellen Studie würden die Experten diese Einschätzung mit den April-Daten von Sensor Tower unterstreichen, die auf eine moderate Beschleunigung der Ausgaben im App Store hinweisen würden.Auch in China, wo im ersten Quartal noch ein schwächelndes App-Store-Geschäft die Anleger besorgt habe, sei laut der BofA eine Verbesserung zu beobachten. Der Umsatz im chinesischen App Store sei um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.Und nicht nur das: Die Umsätze im chinesischen Gaming-Segment seien im April sogar um 13 Prozent gestiegen. Ein erster Hinweis, dass eine Lockerung der Regulierung und die Genehmigung neuer Spiele sich positiv auf den Spielekonsum auswirken würden. Rückenwind, der laut BofA das Wachstum im chinesischen App Store auch in der zweiten Jahreshälfte antreiben dürfte.Eine starke Marke, Preissetzungsmacht und eine stabile Nachfrage seien nur ein paar Gründe, weshalb DER AKTIONÄR weiterhin von der Apple-Aktie überzeugt sei. Das Werbegeschäft dürfte angesichts steigender App-Store-Ausgaben weiterwachsen und auch in Zukunft zur operativen Outperformance des Tech-Giganten beitragen.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät Anlegern bei der Apple-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 24.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link