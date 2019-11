XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktionäre des US-Konzerns könnten sich zum Wochenstart über positive Nachrichten freuen. Das iPhone 11 solle sich in China besser verkaufen als der Vorgänger. So könne die Kursrally der Apple-Aktie weiterlaufen.Laut Daten von Bloomberg und der chinesischen Regierung habe Apple im September und Oktober rund 10 Mio. iPhones verkauft. Gegenüber dem Vorjahr entspreche dies einer Steigerung von 6%. Die Schätzung sei ein weiterer Hinweis, dass das neue iPhone 11 gut ankomme. Damit stelle sich Apple gegen den allgemeinen Trend auf dem chinesischen Smartphone-Markt.Die USA bleibe der wichtigste Markt für Apple, doch die positiven Daten aus China seien dennoch wichtig. Insbesondere wenn die aktuelle Kursrally weiterlaufen solle, müsse das Sentiment auf allen Endmärkten stimmen. Solange dies der Fall sei und der positive Newsflow nicht abreiße, sollte die Apple-Aktie ihrem Aufwärtstrend weiter folgen. "Der Aktionär" empfehle: Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: