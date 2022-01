Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Trotz Belastungen durch Chipmangel und Lieferengpässe habe der US.Konzern bei der Vorlage der Q4-Zahlen im November "solides Umsatzwachstum" für das Weihnachtsquartal in Aussicht gestellt. Speziell in einer Produktkategorie dürften die Zuwächse aber mehr als solide ausfallen, glaube Analyst Ming-Chi Kuo.In einer aktuellen Studie gehe der Experte von TFI Asset Management davon aus, dass Apple alleine über die Weihnachtsfeiertage 27 Mio. Paare der neusten AirPods-Genration verkauft haben dürfte. Damit würden sich die Verkäufe der kabellosen Bluetooth-Kopfhörer im gesamten Weihnachtsquartal 2021 auf insgesamt 90 Mio. summieren, so der Analyst.Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) dürften sich das in einem 20%-igen Umsatzanstieg im Geschäft mit Wearables niederschlagen, so Kuo - und damit den Startschuss für eine seht starke Entwicklung dieser Sparte im laufenden Geschäftsjahr liefern. Denn der erwartete Launch neuer AirPods, Apple Watches und eines brandneuen AR-/VR-Headset dürfte den Spartenumsatz im weiteren Jahresverlauf massiv ankurbeln.Apple selbst weise die Umsätze des Wearable-Geschäfts bislang nicht explizit aus, sie dürften jedoch einen Großteil der Rubrik "Other Products" in der Bilanz ausmachen. Im ersten Geschäftsquartal 2021 habe Apple hier nach Angaben von CNBC fast 13 Mrd. USD erlöst - und auch diesmal dürfte der Bereich im Fokus stehen, wenn der Tech-Riese in den kommenden Wochen die Zwischenbilanz vorleget.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link