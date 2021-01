Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple-CEO Tim Cook habe am Dienstag in einem Interview überraschend erklärt, dass der iPhone-Riese am Mittwoch eine "große Ankündigung" tätigen werde. Dabei soll es allerdings nicht um eine Produktneuerung gehen. Die Spekulationen würden bereits auf Hochtouren laufen.In den Medien werde bereits spekuliert, ob es am Mittwoch möglicherweise um Datenschutzthemen oder die Freigabe der finalen Version von iOS 14.4 gehen könnte. Analyst Neil Cybart nehme aber an, dass Apple seine Stores als Impfstellen für Covid-19-Impfungen zur Verfügung stellen möchte - u.a. weil Gayle King das Interview mit Cook in einem örtlichen Apple Store geführt habe.Die Apple-Aktie konsolidiere aktuell auf hohem Niveau. Für positive Impulse könnten neben der erwähnten Ankündigung auch die nächsten Quartalszahlen am 27. Januar sorgen. Das Papier des Tech-Riesen bleibe ein Basisinvestment. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2021)