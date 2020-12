Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Vor einem Werk des Apple-Zulieferers Wistron im indischen Bengaluru sei es am Wochenende zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Laut Medienberichten sollten Mitarbeiter der Fabrik das Gelände verwüstet haben, als sie unbezahlte Löhne und bessere Arbeitszeiten eingefordert hätten.Wistron sei einer der größten Apple-Zulieferer und setze in dem Werk seit 2017 u.a. Smartphones der Modellreihen iPhone 7 und iPhone SE zusammen. Das taiwanesische Unternehmen habe sich "tief schockiert" über den Gewaltausbruch gezeigt. Dabei seien "unbekannte Personen mit unklaren Zielen" am Werk gewesen. Das Unternehmen beachte stets die geltenden Arbeitsschutzgesetze.Apple habe eine umfassende Aufklärung des Vorfalls und der Vorwürfe gegen den Zulieferer versprochen und eigene Prüfer in das Werk entsendet. Zudem arbeite man eng mit den örtlichen Behörden zusammen und unterstütze deren Ermittlungen.Der US-Konzern verpflichte seine Zulieferer zu strengen Regeln, was die Arbeitssicherheit und den fairen Umgang mit den Beschäftigten sowie ethisches und nachhaltiges Verhalten betreffe. Allerdings werde dies von den Partnerunternehmen offenbar nicht immer umgesetzt. Auch Apple-Zulieferer Foxconn sei in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik gestanden.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link