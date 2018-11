Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (28.11.2018/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Daniel Ives von Wedbush Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Daniel Ives, Analyst vom Investmenthaus Wedbush Securities, in Bezug auf die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Um einer schwächeren iPhone-Nachfrage Rechnung zu tragen kürzen die Analysten von Wedbush Securities ihre Schätzungen. Für Tech-Investoren seien die jüngsten Kursverluste schwer zu verdauen.Die aktuelle Bewertung und die weitergehende Monetarisierung der riesigen Kundenbasis seien aber Gründe genug um hinsichtlich eines Investments in die Apple-Aktie positiv gestimmt zu bleiben, so der Analyst Daniel Ives.In ihrer Apple-Aktienanalyse halten die Analysten von Wedbush Securities am "outperform"-Votum fest, reduzieren aber das Kursziel von 310,00 auf 275,00 USD.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:155,68 Euro +1,10% (28.11.2018, 17:11)