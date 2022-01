Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe zum Jahresstart ihren Höhenflug des vergangenen Jahres fortgesetzt und sei auf ein Rekordhoch geklettert. Das Papier des iPhone-Herstellers habe am Montag endlich die 3-Bio.-USD-Marke geknackt. Apple sei der erste Konzern der Welt, der diese Schwelle übersprungen habe.Es habe nicht einmal eineinhalb Jahre gedauert, bis Apple den Börsenwert um eine weitere Billion habe steigern können. Die erste Billionen-Marke habe Apple im August 2018 genommen, die nächste dann zwei Jahre später.Die Aktie des Unternehmens befinde sich seit einiger Zeit auf einem Höhenflug. 2021 habe der Kurs der Apple-Aktie um knapp 34% zugelegt. Damit sei der Titel des wertvollsten börsennotierten Unternehmens der achtbeste Wert im Dow Jones.Nach dem Kursanstieg habe der Börsenwert Ende 2021 bei 2,91 Bio. USD gelegen. Damit habe der Apple zum Jahresabschluss deutlich vor Microsoft gelegen, nachdem der Softwarekonzern den iPhone-Hersteller im Jahresverlauf zwischenzeitlich hinter sich gelassen habe.Wie nachhaltig der Erfolg der bereits seit 1980 an der Börse gelisteten Apple-Aktie sei, zeige ein Blick auf die mittel- und langfristige Entwicklung. In den vergangenen fünf Jahren hätten Aktionäre, die seitdem die Papiere gehalten hätten, ihr Investment mehr als versechsfacht.Apple sei ein absolutes Basisinvestment und einer der Favoriten für das Jahr 2022. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: