Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ein klarer Kauf.Nur wenige Tage nach dem überraschenden Abgang von Top-Manager Doug Field habe Apple offenbar bereits einen neuen Leiter für das Auto-Projekt "Titan" gefunden. Laut Medienberichten werde die Position intern und hochkarätig besetzt - aber nicht mit einem Auto-Experten.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichte, solle Kevin Lynch künftig das "Project Titan" leiten. Lynch sei bereits seit 2013 bei Apple. Als Vice President of Technology leite er dort bisher die Software-Entwicklung für die Smartwatches und die Health-App, sei aber auch schon beim Auto-Projekt involviert.Ein ausgewiesener Auto-Experte, wie der Ex-Tesla-Manager Field es gewesen sei, sei Lynch aber nicht. Daher werde bereits spekuliert, ob es sich möglicherweise nur um eine Interimslösung handle und Apple in naher Zukunft einen neuen Leiter für das Projekt rekrutiere. Ein Konzernsprecher habe die Personalie gegenüber Bloomberg nicht kommentieren wollen.Es bleibe dabei: Rund um das "Projekt Titan" gebe es jede Menge Spekulationen, aber wenig harte Fakten. Zu den Details des potenziellen "next big thing" schweige der Tech-Riese eisern. Grämen müssten sich Anleger deswegen aber nicht, denn auf Sicht sei Apple mit der bestehenden Produkt-Pipeline sehr gut positioniert. So dürften beim Apple Event am Dienstag (14. September) bereits neue iPhone-Modelle präsentiert werden.Die Aktie bleibt ein Basisinvestment und ein klarer Kauf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: