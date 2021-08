XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.08.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Mit einem ihrer Lieblingsansätze würden die Analysten das Konzept der Relativen Stärke nach Levy mit charttechnischen Konsolidierungsmustern kombinieren. Während ersteres Kriterium als Vorfilter für Engagements in Richtung des übergeordneten Trends sorge, signalisiere der Abschluss einer Konsolidierungsformation, dass dieser Trend wieder Schwung aufnehme. Als Lehrbuchbeispiel der Vorgehensweise der Analysten diene aktuell die Kursentwicklung der Apple-Aktie. Mit einem aufsteigenden Dreieck und der seitlichen Schiebezone der letzten Wochen seien hier jüngst sogar zwei trendbestätigende Kursmuster nach oben aufgelöst worden.Neben der RSL sorge auf der Indikatorenseite der Abwärtstrendbruch im Verlauf des MACD für zusätzlichen Rückenwind. Im "uncharted territory" würden die 138,2%-Fibonacci-Projektion bzw. das 161,8%-Pendant des Korrekturimpulses vom 1. Quartal die nächsten Anlaufziele bei 156,11/162,92 USD definieren. Das kalkulatorische Kursziel des aufsteigenden Dreiecks lasse sich sogar auf gut 175 USD veranschlagen. Eine engmaschige Absicherung auf Basis des alten Allzeithochs vom Januar bei 145 USD gewährleistet im Umkehrschluss ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 18.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:128,02 EUR -0,17% (18.08.2021, 08:50)