Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (26.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple kaufe das Modem-Geschäft von Intel für rund eine Milliarde Dollar. Der Deal gebe dem iPhone Konzern neue Chancen und wichtige Freiheiten gegenüber streitlustigen Zulieferern. Mit dem Deal würden rund 2.200 Mitarbeiter zu Apple wechseln, ein großer Teil davon in Deutschland.Der Zukauf passe zu Apples Strategie, die wichtigsten Technologien für seine Geräte selbst in der Hand zu haben. Das Paradebeispiel dafür sei die Entscheidung gewesen, eigene Prozessoren für iPhones und iPads sowie die Computer-Uhr Apple Watch zu entwickeln. Das gebe dem Konzern unter anderem die Möglichkeit, Leistung und Architektur der Chips an die Bedürfnisse der Geräte anzupassen. Dabei habe Apple mehrfach das Innovationstempo vorgeben können.Die Webseite "The Information" nenne das Jahr 2025 als Zielmarke für eigene Modems. Die Kontrolle über die Intel-Sparte könnte den Zeitplan beschleunigen. Und eine Integration des Modems in den hauseigenen Hauptprozessor würde helfen, die Geräte noch ein Stück kompakter zu machen. Apple arbeite auch daran, die Grafik-Technologie seiner Geräte federführend selbst zu entwickeln.Bei den Modems sei Apple bisher dagegen stark von Zulieferern abhängig gewesen - vor allem QUALCOMM und Intel. QUALCOMM sei ein bekannter Anbieter in der Branche und liefere neben Modems auch die Hauptprozessoren vieler Android-Smartphones. Das Geschäftsmodell des Konzerns sei jedoch umstritten, vor allem wegen seiner Politik, den Kauf einer Lizenz für seine Patente zur Voraussetzung für Chip-Lieferungen zu machen.Der festgefahrene Streit sei vor einigen Monaten überraschend beigelegt worden. Die Einigung sehe vor, dass QUALCOMM Apple mehrere Jahre Modem-Chips liefern werde. Laut Medienberichten könnte eine entscheidende Rolle dafür gespielt haben, dass Intel Probleme bei der Entwicklung von 5G-Modems gehabt habe. Demnach habe Apple sich auf einen Deal mit QUALCOMM einlassen müssen, um wenigstens die iPhone-Modelle des Jahres 2020 mit 5G-Modems ausstatten zu können. Intel habe dagegen angekündigt, aus dem Geschäft mit Smartphone-Modems auszusteigen. (Analyse vom 26.07.2019)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link