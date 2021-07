Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Auch in China würden derzeit einige Regionen mit einer Jahrhundertflut kämpfen. In der zentralchinesischen Metropole Zhengzhou, dem industriellen Zentrum der Provinz Henan, seien Millionen Menschen betroffen - und das größte iPhone-Werk der Welt.Der taiwanesische Apple-Zulieferer Foxconn, der die gigantische iPhone-Montage-Anlage betreibe, habe zwischenzeitlich jedoch Entwarnung gegeben: Die Fabrik sei nicht direkt von der Flut betroffen. Gegenüber CNBC habe das Unternehmen erklärt, in der Region einen "Notfallplan für Hochwasserschutzmaßnahmen" in Kraft gesetzt zu haben."Wir können bestätigen, dass es bisher keine direkten Auswirkungen auf unser Werk an diesem Standort gegeben hat. Wir beobachten die Situation genau und werden gegebenenfalls Updates bereitstellen", habe ein Foxconn-Sprecher hinzugefügt. Von Apple selbst gebe es kein offizielles Stellungnahme bezüglich der iPhone-Fabrik.Angesichts der dramatischen Bilder aus der Region schienen Apple und Zulieferer Foxconn noch relativ glimpflich davongekommen zu sein. Für die Apple-Aktie gehe es im ansonsten freundlichen Gesamtmarkt am Mittwoch dennoch moderat abwärts. Das Allzeithoch aus der Vorwoche sei jedoch nach wie vor in Reichweite. Investierte Anleger und Neueinsteiger könnten auf eine baldige Fortsetzung der Rally setzen. Die Q3-Zahlen am Dienstag (27. Juli) könnten dafür die Impulse liefern, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link