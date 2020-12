Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

108,44 EUR +3,43% (22.12.2020, 18:17)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

107,26 EUR +5,07% (22.12.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,54 USD +2,58% (22.12.2020, 18:02)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Laut einem Medienbericht könnte der US-Konzern 2024 ein selbstfahrendes Elektroauto auf den Markt bringen. Ob Apple das Fahrzeug selbst baue oder sich auf die Entwicklung der Komponenten beschränke sei dabei noch nicht entschieden. Fest stehe laut dem Bericht von Reuters aber, dass Apple eine "hauseigene, bahnbrechende Batterietechnik" entwickele, die weniger Platz einnehmen und gleichzeitig mehr Reichweite ermöglichen solle.Laut Morgen Stanley seien die im Hintergrund laufenden Bemühungen zu "Project Titan" eher als langfristiges Projekt zu verstehen, das ähnlich wie Smartphones oder Wearables durch vertikale Integration neue Märkte erschließen könne. Die Analysten der US-Investmentbank würden feststellen, dass vorherige Investitionen in Batterien, Prozessoren, Kameras, Sensoren und Displays eine gute Grundlage für Fahrzeugpläne liefern würden. Apple erfülle alle wichtigen Voraussetzungen, um im Autogeschäft durchzustarten.Dass tatsächlich ein eigenes Fahrzeug entwickelt werde, halte aber die Mehrheit der Analysten für unwahrscheinlich halten. Kein Wunder, denn es gebe nur wenige Gründe, die dafürsprechen würden, weshalb Apple in einen kapitalintensiven neuen Markt mit niedrigen Gewinnmargen und etablierter Konkurrenz einsteigen sollte. Eher sei Apple ein natürlicher Technologie-Partner für traditionelle Autobauer. Ein iOS für das selbstfahrende Auto samt passender Hardware sei wesentlich wahrscheinlicher, würden die Analysten von Citi schreiben.Dennoch würden die Gedankenspiele und die Kursreaktion der Apple-Aktie darauf verdeutlichen, welches Innovations-Potenzial im iKonzern stecke. Gemischt mit der guten Kapitalausstattung könne aus diesen Träumereien schnell lukrative Realität werden. Nur ein Grund, weshalb "Der Aktionär" die langfristigen Aussichten der Apple-Aktie nach wie vor bullish einschätze, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link